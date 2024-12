Oasport.it - Volley femminile, con le Red Rockets giapponesi Conegliano a caccia del primo posto nel girone del Mondiale per club

Due vittorie in altrettante partite, esattamente la numero 20 e la numero 21 in stagione, pernelle prime due sfide deldelperin programma ad Hanzhou in Cina. Le venete hanno sconfitto nettamente 3-0 le brasiliane del Dental Praiae al debutto e ieri, con tutte le seconde linee in campo, hanno strapazzato con un secco 3-0 nel vietnamite dell’Lp Bank Ninh Binh. La semifinale è praticamente in tasca alle venete che oggi devono completare l’opera con le RedKawasaki, squadra giapponese che finora vanta un successo e una sconfitta e che solo con una vittoria contro le italiane avrebbe qualche speranza di restare nel torneo e avanzare alla fase ad eliminazione diretta.La terza sfida vedrà di fronte le venete e la squadra giapponese del Nec RedKawasaki.