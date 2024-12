Formiche.net - Underwater, come l’Italia sta blindando il suo futuro energetico e digitale

Mentre si rincorrono le notizie di possibili minacce russe alle infrastrutture critiche occidentali,rafforza la sua governance del settore, che è basata sulla cooperazione tra il comparto pubblico e quello privato e sul ruolo della Difesa nella protezione della sicurezza nazionale, energetica e delle telecomunicazioni. Non si comprende tuttavia l’attivismo italiano se non si considera anche quello che è il quadro giuridico applicabile alla materia. Il nostro Paese, grazie anche alle capacità della sua industria ed alla grande tradizione operativa della Marina nel dominio subacqueo, è già avanti rispetto ad altri alleati. Con il Disegno di legge approvato lo scorso settembre — ad iniziativa del ministero per le politiche del mare — riguardante la sicurezza delle attività subacquee che a breve inizierà il suo iter parlamentare,si dota ora, prima tra le nazioni del G7, di una regolamentazione in linea con i principi internazionali.