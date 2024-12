Ilgiorno.it - Simone, la leucemia e il sogno avverato di una canzone con Achille Lauro

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 19 dicembre 2024 – Scrivere unaoriginale e cantarla allo Zecchino d'Oro. È ildi, 10 anni, originario del Comasco. E forse non avrebbe mai immaginato di realizzarlo - proprio alla vigilia di Natale - grazie a un incontro inaspettato fra le corsie di un ospedale. Due anni fa la diagnosi di una forma dilo porta ad affrontare un percorso di terapie nel Centro Maria Letizia Verga - Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza, riferimento nazionale per l'oncoematologia pediatrica.alla conferenza stampa di presentazione , nella sala giunta di palazzo San Giacomo sede del Comune di Napoli, della finale di X Factor 2024 prevista il 5 dicembre in piazza del Plebiscito, 4 dicembre 2024 ANSA / CIRO FUSCO Qui, durante uno dei numerosi ricoveri conosce il suo idolo,, grande amico dei bambini e dei ragazzi in cura nel centro.