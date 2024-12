Amica.it - Sarà un finale di stagione al cardiopalma per don Massimo e tutti gli altri protagonisti di "Don Matteo 14": ecco le anticipazioni

Con l’ultima puntata di Don14, la fiction Rai augura Buona Natale e Felice anno nuovo. In attesa di inaugurare l’anno con altre storie e nuovi personaggi. E dando un arrivederci al prete in motocicletta di Spoleto.Stasera in tv alle 21.30, infatti, va in onda su Rai 1 (e, come sempre, in streaming sulla piattaforma di RaiPlay), la decima e conclusiva storia di done dei Carabinieri della Compagnia della cittadina umbra. Dove fatti di cuore, di legge e di spirito sono sempre legati a triplo filo.Una bomba per il dondi Raoul BovaMa a giudicare dal promo, trasmesso dopo il penultimo episodio martedì sera, aspettiamoci una conclusione. bomba. Nel vero senso della parola. Perché, seppure brevemente, vediamo Raoul Bova, nei panni di don, rimanere coinvolto nell’esplosione della sua motocicletta.