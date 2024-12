Lapresse.it - Sanremo 2025, svelati tutti i titoli delle canzoni in gara

Ora ci siamo davvero: a meno di due mesi dal festival diil tabellone della kermesse si completa con le Nuove proposte, mentre i 30 big svelano lecon cui parteciperanno allacanora. Tra questi ultimi Tony Effe che, al termine di una giornata scandita dalle polemiche per la sua esclusione dal concerto di Capodanno del Circo Massimo a Roma, si presenta a ‘Sarà‘ (su Rai1) per presentare il suo brano (‘Damme ‘na mano’), che – spiega – “è una canzone personale, romantica, con della romanità”.Lo sfogo di Tony Effe dopo il caso del concertoneCarlo Conti non lo sollecita sul caso che lo sta vedendo protagonista, ma il trapper – poco dopo – si sfoga su Instagram: “Sono sempre me stesso, non so fare l’attore. Faccio musica e la musica non può essere censurata. Scrivo quello che vedo e vivo quello che scrivo”, afferma nel post, dove ringrazia anche “tutte le persone” e “i miei colleghi” che “hanno preso una posizione” sulla vicenda del concerto di Capodanno a Roma.