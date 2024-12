Romadailynews.it - Roma, Quarticciolo: sequestrati 20 chili di droga e una pistola, cinque arresti

Operazione della polizia nei lotti popolari: fermati pusher e recuperata arma rubataBlitz della Polizia al, quartiere della Capitale, dove sono stati20die una. L’operazione, condotta dagli agenti del V Distretto Prenestino con il supporto di unità cinofile e del Reparto prevenzione crimine, ha portato all’arresto dipersone, tra cui un minorenne.I controlli si sono concentrati sui fabbricati di viale Palmiro Togliatti e via Ostuni. Proprio in via Ostuni, un uomo e un adolescente, entrambi di origini egiziane, sono stati sorpresi mentre vendevano crack e cocaina nei pressi di un gazebo. Le dosi erano nascoste in una scatola vicino a un cassonetto. Poco distante, due giovani tunisini sono stati fermati all’angolo con viale Palmiro Togliatti: il tentativo di disfarsi die fuggire non è bastato per evitare l’arresto.