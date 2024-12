Rispetto in ricordo di Gianni Brera

Leggi su Ilnerazzurro.it

Di Flavio Verzola.La campagna UEFA Respect promuove l’idea fondamentale deldurante il gioco:per i giocatori avversari, per gli allenatori e per i dirigenti,per gli arbitri e per i tifosi. Ilè un valore essenziale del calcio, in quanto sport aperto a tutti.Se il calcio è una metafora della vita, e iluno dei suoi postulati più significativi, oggi troviamo questo imperativo categorico, scalfito, frainteso e troppo spesso ribaltato. Nel calcio e nella vita.Non so se le parole di un grande ex portiere di entrambe Inter e Lazio sono state travisate, o comunque estrapolate dal contesto per stravolgerne il significato. Di sicuro non mi sono affatto piaciute.Da vecchio lupo, dopo una vita da tifoso, tra spalti e discussioni, soffro nel vedere quanto e come sia cambiato il calcio.