Quando il design si incontra con la cultura pop

L’abbiamo sempre sostenuto: il cibo e tutto ciò che ruota intorno a esso, anche in maniera trasversale, è una commistione die di contemporaneità. È il bello del raccontarlo, del viverlo e del gustarlo. Così il cibo, così gli oggetti che usiamo per prepararlo ci rimandano alla storia dell’uomo e al suo vivere quotidiano, con usi e costumi. Pensiamo, ad esempio, alla moka, oggetto che da tanti anni rappresenta laitaliana del caffè per antonomasia, un oggetto presente in ogni cucina e in ogni dispensa. Noi oggi la diamo quasi per scontata, mafu inventata si rivelò un’idea geniale e soprattutto in linea con quelli che erano i tempi di allora. Alfonso Bialetti, infatti, creò la Moka nel 1933, in un momento in cui l’alluminio era il metallo simbolo del paese di quegli anni e riuscì a cambiare anche l’abitudine del consumo di caffè negli italiani.