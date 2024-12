Thesocialpost.it - Putin sfida gli Usa: “Scegliete voi l’obiettivo per il lancio del missile Oreshnik”

Vladimirlancia un messaggio diretto agli Stati Uniti, che suona come unapericolosa: “un obiettivo a Kiev e noi lanciamo l’“. Durante la conferenza stampa di fine anno, il presidente russo ha proposto un inquietante “duello tecnologico” per dimostrare la superiorità del nuovobalistico ipersonico russo.Secondo, l’, con una gittata di 5.500 chilometri, è invulnerabile ai sistemi di difesa occidentali. “Non ci sono possibilità di abbatterlo“, ha dichiarato,ndo apertamente gli esperti occidentali a testare le proprie capacità difensive. “Un tale esperimento sarà interessante e utile sia per noi che per loro”, ha aggiunto con tono provocatorio.La situazione in Ucrainaha inoltre parlato dei progressi russi nel conflitto con l’Ucraina, sostenendo che le forze armate stanno avanzando lungo il fronte.