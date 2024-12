.com - Pallamano A Gold / Publiesse Chiaravalle, parla coach Guidotti: “Suderemo fino alla fine per la salvezza”

Le parole del tecnico dopo la vittoria del derby contro Cingoli: “Questo gruppo crede nel lavoro. Siamo orgogliosi di questi 4 anni fantastici, siamo una realtà cresciuta in maniera esponenziale”, 19 dicembre 2024 – Cinture di sicurezza slacciate e righe rotte: è tempo di riposare. Sarà un Natale meraviglioso per la. Come lo è stato tutto il 2024, un anno indimenticabile e vicinissimo ai titoli di coda.Andrea, fresco del successo maturato nel derby interno con la Macagi Cingoli, il quarto complessivo in Serie A, riavvolge il nastro con soddisfazione estrema: “Vorrei partire da più lontano, ovvero da un percorso iniziato quattro anni fa graziecollaborazione nata tra Cus Ancona e. Quattro anni fantastici, a partire da quellacentrata in A2 al fotofinish,promozione in Silver, a quella in