Open Arms, domani la sentenza: cosa rischia Salvini

Dopo 36 mesi il giorno del verdetto è arrivato.nell’aula bunker di Palermo i giudici della seconda sezione penale entreranno in camera di consiglio per emettere laper il processosu Matteo, vicepresidente del Consiglio, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio.CasolaAll’epocaera ministro dell’Interno efino a sei anni di carcere per non aver fatto sbarcare, nell’agosto del 2019, i 147 migranti a bordo della nave della ong spagnola. “Ho difeso i confini italiani, rifarei tutto”, ha sempre detto l’attuale vicepresidente del Consiglio parlando del processo. In queste oreha detto di non essere preoccupato, ma “fiducioso e determinato”. Presto raggiungerà Palermo in attesa della