Ilfattoquotidiano.it - Niente tasse sui premi per i medagliati delle Olimpiadi di Milano-Cortina: il via libera alla norma in manovra

suiagli atleti italiani che vinceranno una medaglia allee Paralimpiadi invernali di2026. L’ennesimo aiutino del governo ai Giochi invernali che si terranno tra pochi più di un anno è contenuto in un emendamento. Dopo un lungo tira e molla, nella notte tra mercoledì e giovedì è arrivato il viaCommissione bilancio della Camera.L’attuale tassazione deiper le medaglie olimpiche era del 20%. Alle ultimedi Parigi, per gli atleti italiani erano previsti uno di 180mila euro lordi per la medaglia d’oro, di 90mila per l’argento e di 45mila per il bronzo. Se le cifre verranno confermate dal Coni anche per, gli azzurri che riusciranno a salire sul podio nellecasalinghe intascheranno questisenza dover versare un quinto dell’assegno al Fisco.