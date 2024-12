Iltempo.it - Natale, crescono solitudine e disagio, nei giorni delle feste 1 Sos ogni 6 minuti

Milano, 19 dic. (Adnkronos Salute) - Non per tuttivuol dire gioia, calore e famiglia. Neici si può anche sentire giù, tristi mentre tutti sorridono e per questo ancora più soli. L'anno scorso è capitato a oltre 600 persone, contando solo quelle che hanno avuto la forza di chiedere aiuto ai volontari di Telefono Amico Italia (Tai). Dalla mattina della Vigilia alla sera di Santo Stefano, nel 2023 si sono rivolti ai volontari dell'associazione in 629: 1 Sos, calcola il Tai che anche quest'anno terrà a aperte le sue linee no-stop dalle 9 del 24 dicembre alla mezzanotte del 26. Alla maratona 2024 parteciperanno anche i 37 volontari under 40 del gruppo Tag - Telefono Amico Generation, che risponderanno da remoto insieme ai colleghi attivi nei 20 centri territoriali del Tai.