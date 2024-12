Sport.quotidiano.net - Mercato. Vitucci al Chiesanuova, Galeotti al Montefano

Ilrinforza l’attacco assicurandosi Leo, un 2004 che ama agire in prevalenza sull’esterno. Il giocatore, cresciuto nel vivaio di Cesena e Atalanta, aveva iniziato la stagione con i Portuali Dorica e l’anno scorso era in D con il Sora. Ilha preso il difensore Lorenzo, classe 2007, dell’Ancona che si sta allenando con la formazione viola, poi piace l’esperto attaccante Daniele Ferretti, ora alla Fermana e in passato tanta serie C. è sul piede di partenza l’attaccante esterno Mattia Monachesi. La società montefanese ha ceduto in prestito il difensore Nicola Palmucci, classe 2004, al Csi Recanati, lo scorso anno ha giocato a Casette Verdini e in questa stagione è stato frenato da un infortunio ma ora è pronto per la nuova avventura. Si sono divise le strade tra la Sangiustese e il difensore Manuel Herrera, il centrocampista Pavel Monceri e Andrea Recchioni del 2006 si è accasato all’Elpidiense Cascinare.