Ilfattoquotidiano.it - Manovra, maggioranza e governo assenti alla Camera: le opposizioni insorgono, seduta sospesa. Grimaldi (Avs): “Una vergogna”

In un Aula semideserta è iniziata poco dopo le otto ladellacon all’ordine del giorno la legge di Bilancio. I deputati di Avs, Marco, e di +Europa, Benedetto Della Vedova hanno protestato per l’assenza delin Aula e chiesto la sospensione della. “Ma si rende conto della gravità istituzionale di quei banchi vuoti? Ci avete costretto a venire alle 8 di mattina e ora scopriamo che mancano i soldi per le sveglie? Il presidente dellaconvochi la prima ministra per questa sciatteria istituzionale”, ha detto. Della Vedova si è unitorichiesta definendo la circostanza “inqualificabile e gravissima”. Il presidente di turno Fabio Rampelli ha quindi sospeso temporaneamente la“per l’assenza del”. Successivamente hanno preso la parola altri esponenti delle, finché i ministri Giancarlo Giorgetti e Luca Ciriani non sono arrivati in Aula.