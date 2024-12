Ilrestodelcarlino.it - Lube sfida il Karadjordje Topola: Obiettivo riscatto in Challenge Cup a Civitanova

, per ricominciare e soprattutto per ritrovarsi. Ore 20.30, palazzetto l’Eurosuole a, dopo il lungo viaggio di ritorno dal Brasile lariprende i suoi impegni agonistici ufficiali ospitando ilnel match di ritorno degli ottavi di finale diCup. Una partita simile ad una formalità, diventata una simil passeggiata dopo il netto blitz 0-3 centrato lo scorso 4 dicembre in Serbia. Il gruppo di coach Medei era arrivato alla gara di andata in gran spolvero dopo aver battuto 3-1 Trento ed invece oggi scenderà in campo reduce da una settimana a Uberlandia per il Mondiale per Club nella quale ha deluso e di sicuro laha giocato male, al di sotto dei suoi standard. L’impegno insomma può apparire come quello giusto per recuperare qualità ed automatismi smarriti, sia a livello corale che individuale.