Ilgiorno.it - Legnano, in monopattino senza casco: col nuovo codice della strada scattano le prime sanzioni

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano) – Nel primo fine settimana, quasi per permettere di prendere le misure con le nuove norme, nessuno era stato multato nella città di. A partire dall’iniziosettimana in corso, però, la musica è cambiata e a pagarne le conseguenze sono stati soprattutto quanti utilizzano ilper i loro spostamenti. Sono al momento nove, infatti, leelevate dalla Polizia locale dialla luce delle novità normative delin vigore dal 14 dicembre. Otto hanno riguardato, appunto, il mancato uso delda parte dei conducenti dei monopattini (l’importosanzione è di 50 euro). In un caso, poi, gli agentiPolizia locale hanno dovuto punire l’utilizzo del cellulare alla guida: in questo caso la sanzione elevata è stata di 250 euro, ma soprattutto ha comportato il ritiropatente e la sua sospensione per un periodo che verrà poi identificato tra 15 giorni a 2 mesi.