Ilrestodelcarlino.it - La Cdr torna rullo compresso, sorride anche La Pieve

CASTELNUOVO 2 SAMMARTINESE 2 CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Manini (83’ Nizzoli), Reggiani, Baroni, Le Guern, Bellei Ponzi (76’ Buffagni), Paltrinieri (46’ Copertino), Fugallo (61’ Cheli), Bellentani (83’ Stanzani), Fontanesi. A disp.: Ripesi, Pivetti, Progulakis, Carbone. All. Casagrandi SAMMARTINESE: Falavigna, Turri (29’ Corradini), Montipò, Curcio (46’ Ametta), Pederzoli, Bega, Re, Mustica, Gozzi, Salsi (68’ Gigante), Gareri (76’ Ferrari). All. Reggiani Arbitro: Vitale di Bologna Reti: 18’ Fontanesi, 20’ Bellentani, 85’ Gozzi, 88’ Ametta Note: espulso al 43’ mister Reggiani Avanti 2-0 il Castelnuovo a Crespellano si fa rimontare. Al 18’ triangolazione Manini-Bellei-Fontanesi che in area al volo fulmina Falavigna. Al 20’ Bellentani raddoppia da dentro l’area dopo una ripartenza sbagliata dei reggiani.