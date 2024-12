Tvplay.it - Juve tradita, Bernardeschi di nuovo in Serie A: lo prende una Big

Federicopuò tornare inA. L’ex attaccante dintus e Fiorentina è stato accostato dia un top club del nostro campionatoSi è conclusa lo scorso ottobre la seconda stagione di Federicoin MLS con il Toronto FC, stessa squadra in cui milita anche Lorenzo Insigne.diinA: louna Big – Tvplay.it (Foto LaPresse)Trentasette presenze, 9 gol e 8 assist, questo lo score dicon il club canadese che ha terminato il campionato in undicesima posizione nella Eastern Conference, senza riuscire a ottenere la qualificazione ai playoff. Al momento, l’exè fermo in attesa dell’inizio della prossima stagione di MLS, prevista il prossimo 21 febbraio.In quella data si sarà già conclusa la sessione invernale di calciomercato, ovviamente aperta anche ai club che militano nel campionato statunitense.