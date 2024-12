Ilrestodelcarlino.it - Incendio vicino all’ospedale di Fermo: che cos’è successo

, 19 dicembre 2024 – Paura, fiamme e fumo questa mattina in via Speranza, a poche decine di metri dal pronto soccorso dell’ospedale di. Una spazzatrice stradale, presumibilmente a causa di un guasto tecnico, è andata a fuoco. A lanciare l’allarme è stata una dottoressa del “Murri” che ha allertato la polizia. Gli agenti della squadra volante, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, nel frattempo allertati dalla sala operativa della questura, hanno iniziato a domare le fiamme. Poi il tempestivo intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto in pochissimi minuti, ha permesso di spegnere definitivamente l’e il mezzo è stato messo in sicurezza. Fortunatamente tanta paura ma nessun ferito o intossicato. Nel frattempo i dirigenti sanitari hanno provveduto a comunicare al 118 la deviazione temporanea delle ambulanze in caso di emergenze.