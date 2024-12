Ilgiorno.it - Il Duomo, la Corona e l’autodromo. I gioielli “romanzati“

Leggi su Ilgiorno.it

A spasso per Monza con i romanzi di Marco Pilotti. "Sono nato a Bellano, ma abito a Monza da sempre e il mio cuore è qui. Ecco perché mi piace valorizzare la città, ambientandovi i miei racconti". Ne “Il caso serio della“ porta ad appassionarsi alla storia di Monza e allaFerrea, cita la Biblioteca capitolare, ile la colonna votiva dedicata alla peste. Mentre “Sono Monica“ inizia in autodromo, nell’occasione in cui il protagonista assiste alla partenza di un Gran premio e ne racconta i dettagli tecnici, fra rombo dei motori e griglia di partenza. Pilotti è stato per 7 anni sacrestano deldi Monza, che entra nel suo primo libro, in cui il detective si accorge subito che la facciata della basilica dedicata a Teodolinda è asimmetrica. Indugia poi nell’analisi degli affreschi degli Zavattari.