Il cooking show sceglie gli ultimi concorrenti della Masterclass A vigilare la new entry stellata Chiara Pavan

Questa sera alle 21.15 su Sky Original e in streaming su NOW va in onda la seconda puntata di Masterchef 2024. La formula collaudata non annoia mai: gli aspiranti chef devono sfidarsi all’infinito per guadagnarsi l’agognata. Ingredienti misteriosi, ricette innovative, errori culinari e magnifici piatti si susseguono ininterrottamente di fronte allo sguardo severo dei 3 immarcescibili giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. L’ospite a sorpresa, una femminile e tosta new, è. Riapre la cucina di MasterChef e Antonino Cannavacciuolo diventa «meglio di Manzoni» X Leggi anche › Al via “MasterChef 2024” su Sky: i, gli ospiti e le novità14esima edizione Masterchef 2024, le anticipazioniseconda puntataDopo la prima selezione, che ha visto trionfare 6 aspiranti chef, questa sera arrivano altripronti a giocarsi il tutto e per tutto per indossare il grembiule bianco con le proprie iniziali ricamate.