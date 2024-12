Iodonna.it - Il capitano è messo alle strette. Nel frattempo qualcuno attenta alla vita di Don Massimo

È giunto il momento del gran finale per Don Matteo 14. Stasera21.30 su Rai 1 va in onda l’ultima puntata della stagione. La serie con Raoul Bova nel ruolo di don Massimo si congeda dai telespettatori, ma non si tratta di un addio. La collaborazione tra Lux Vide, la casa di produzione, e la Rai proseguirà. Intanto il decimo episodio, dal titolo Resurrezione, mette i protagonisti di fronte a imprevisti e scelte importanti. Una domanda aleggia su tutte: cosa ne sarà di Giulia e Diego? “Don Matteo 14”: la clip della nuova stagione su Rai 1 X Leggi anche › Nella penultima puntata di “Don Matteo 14” Diego e Vittoria tornano insieme, Giulia è gelosa Don Matteo 14, ultima puntata: anticipazioni 19 dicembreOltre a uno spiccato fiuto investigativo, don Massimo possiede grande sensibilità e una evidente propensione verso il prossimo.