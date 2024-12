Ilrestodelcarlino.it - "Il barbiere di Siviglia" della Eum

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In un paese che legge poco il futuro dell’editoria è legato alla formazione delle nuove generazioni e molti editori pongono grande attenzione ai libri per l’infanzia, soprattutto nel periodo vicino al Natale. Anche la casa editrice di Unimc, EUM, sta sviluppando un’apposita collana dedicata ai più piccoli con libricini illustrati, a cura di Paola Nicolini e Carlo Scheggia, che hanno per soggetto personaggi tratti dalle più note opere liriche. L’ultimoserie è "Ildi", dopo Rigoletto, Nabucco, Otello, Norma, Il trovatore, Madama Butterfly, Turandot, Aida, Il flauto magico, L’elisir d’amore e La Traviata, nel formato “quadrotto” (20x20). Libretti utili a far entrare nella quotidianità di bambini e bambine le storie nascoste dentro le opere liriche rappresentate allo Sferisterio, "quali strumenti di avvicinamento – scrive Nicolini – alle intricate vicende dele vita umana".