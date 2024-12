Game-experience.it - GTA 6, quando esce il gioco Rockstar Games? Ne parla un attore di GTA 5 e Red Dead Redemption 2

In una recente intervista pubblicata su YouTube, Johnny Ray Gill,e performer veterano che ha lavorato a GTA 5 e Red2, ha suggerito un suo coinvolgimento in GTA 6, precisando che ildigode di una finestra di lancio fissata “al 2025-2026”.Durante l’intervista, l’e produttore americano ha spiegato a cosa ha lavoratoGTA 5 era in fase di sviluppo, aggiungendo inoltre di essere al lavoro su “un’altra situazione in quel mondo che potrebbe uscire nel 2025, 2026”.Come affermato da Insider Gaming, nonostante Johnny Ray Gill non ha precisato che si tratta di GTA 6 è facile supporre che l’si sia riferito proprio al sesto capitolo di Grand Theft Auto, visto il suo legame cone con i precedenti giochi del franchise.Addentrandoci nello specifico della questione, in una recente intervista con “Check It TV“, Johnny Ray Gill ha condiviso delle considerazioni in merito alla sua esperienza lavorativa con il processo di doppiaggio di Grand Theft Auto:“Grand Theft Auto è stato pazzesco.