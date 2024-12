Spazionapoli.it - Futuro Simeone, un club prepara l’assalto: la decisione di Conte spiazza tutti!

Mercato Napoli Ultimissime – Sono ore molto calde in casa azzurri. La società sarebbe già focalizzata sul mercato invernale. La stagione del Napoli è iniziata alla grande, ma non sono da escludere cambiamenti nelle prossime settimane. Infatti, il prossimo 2 gennaio si aprirà la sessione di calciomercato invernale alla quale la dirigenza starebbe prestando moltissima attenzione. L’obiettivo del DS Manna è sicuramente quello di rinforzare la squadra, ma al tempo stesso non sono da escludere alcune cessioni.Nelle ultime settimane, si è parlato a lungo di tanti calcio “ai margini” del progetto. Diversi azzurri non hanno avuto molto spazio a disposizione, motivo per il quale la cessione è apparsa come l’opzione più adatta. Tra questi, c’è anche Giovanniche non riveste un ruolo centrale, ma riesce a farsi trovare pronto nelle giuste occasioni.