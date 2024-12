Ilrestodelcarlino.it - Ferrovia dei due Mari: 121 anni di attesa e speranza per Ascoli

Il 26 novembre del 1903, dunque addirittura 121fa, la Provincia diorganizzò un incontro per festeggiare l’imminente avvio dei lavori per il trattorio da San Benedetto a Roma. Intervento, però, che non è stato mai realizzato. Annualmente, sul territorio, si torna a parlare proprio di questo progetto, ribattezzato ‘dei due’. Pertanto, torna ad alzare la voce la sezione picena di ‘Italia Nostra’, l’associazione che ogni anno promuove una sorta di commemorazione di quell’incontro del 1903 (oggi alle 17 alla Bottega del terzo settore). "In quel giorno di 121fa, veniva annunciata la realizzazione del trattorio più breve tra l’Adriatico e il Tirreno – spiega Gaetano Rinaldi, presidente di ‘Italia Nostra’ -. Questo era già stato progettato dallo Stato Pontificio ma non si era potuto realizzare per la presenza sul percorso previsto di alcuni tratti ancora sotto il dominio del Regno di Napoli.