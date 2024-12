Tpi.it - Fan preoccupati per Fedez, la mamma del cantante: “Niente di grave, non voglio dire altro”

Leggi su Tpi.it

Fanper, ladel: “di”Numerosi fan si sonoperdopo la sua partecipazione a Sarà Sanremo su Rai 1, durante il quale è apparso non a suo agio e con l’aria spaesata.Durante la trasmissione, ilha rivelato che il titolo del suo brano è Battito spiegando poi di che cosa parla la canzone: “È una moltitudine di cose, è una dicotomia tra quella che può essere una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione”.Sui social, inoltre, non è sfuggito il fatto che ilè stato accompagnato nel backstage dal conduttore Carlo Conti, cosa che non è avvenuta con gli altri cantanti in gara.Tuttavia, a tranquillizzare tutti sulle condizioni diè stata Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana,nonché manager del