Ilrestodelcarlino.it - Dimissioni al Partito Repubblicano di Cesena: Sara Biguzzi lascia, Germano Gabanini nuovo segretario

aldi. Hato l’incarico di segretaro comunale, 32 anni, che lo aveva assunto nel settembre 2023. Per la prima volta nella storia deldi, ilcomunale era stata una donna. Dopo ledi Luca Ferrini,ad interim nonché assessore nella giunta guidata da Enzo Lattuca, era toccato alla giovane, forlivese, in passato numero uno di Italia Viva a livello provinciale. Al posto diil direttivo delha eletto comedel comitato comunale, 64 anni, tecnico agricolo, un veterano del. "Veterano anche della passione politica – afferma –: già il secondo anno in cui frequentavo l’istituto agrario, nel 1975, che coincise con l’approvazione dei decreti delegati, è iniziato il percorso che poi mi ha visto entrare nei giovani repubblicani e successivamente nel Pri".