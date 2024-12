Cultweb.it - Come nacque Canto di Natale di Charles Dickens, la storia più amata delle feste

Leggi su Cultweb.it

Non c’èsenzae, nello specifico, senza il suodi. Ma cosa si cela dietro unastorie più amate al mondo? Scritto a Londra nel 1843, questo capolavoro della letteratura nasce da un mix di ispirazione e necessità., in un periodo di difficoltà economiche e creative, decide di scrivere una novella natalizia in grado di riscuotere successo e alleviare le sue preoccupazioni finanziarie.In particolare, l’idea di raccontare ladi un uomo avaro e cinico che, grazie a una serie di visioni, ritrova l’umanità, affonda le radici nelle esperienze personali dell’autore., che aveva vissuto un’infanzia difficile e lavorativa, era molto sensibile alle tematiche della povertà e dell’ingiustizia sociale.Una raffigurazione di Scrooge da Ildi– Fonte: Scuola.