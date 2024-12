Puntomagazine.it - Campi Flegrei, Caso: Audizione protezione civile insufficiente, area flegrea merita più rispetto

, ritardi e incertezze: interrogazioni senza risposta e misure ancora in sospeso. La Commissione Ambiente chiede un nuovo incontro a gennaio per affrontare seriamente la situazione.Roma, 18 dic. – “Capiamo gli impegni del Capo della, ma non si può trattare un tema così importante qui in Commissione Ambiente con tempi così esigui. Per questo motivo ho chiesto alla Presidente della Commissione di calendarizzare già nella prima decade di gennaio un nuovo incontro per poter affrontare in maniera seria la questione dei. Nel poco tempo a disposizione abbiamo però approfittato per chiedere, senza avere risposta, che fine avessero fatto i fondi per la riparazione degli edifici privati inagibili. Del Decreto del Ministro Musumeci che doveva essere pronto entro il 1 settembre non c’è traccia.