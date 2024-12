Ilrestodelcarlino.it - Ali di drago e spire di serpente: l’altro Natale dei carristi fanesi

Fano, 19 dicembre 2024 – Nella fabbrica del Carnevale è già, grazie all’effetto “neve” che dà la lavorazione del polistirolo. Basta curiosare nei capannoni di viale Piceno dove i maestrilavorano già da mesi ai quattro nuovi carri di prima categoria che sfileranno lungo viale Gramsci il 16, 23 febbraio e 2 marzo. E mentre le loro abili mani incollano fogli di vecchi giornali in gusci di resina o intagliano le figure direttamente nel polistirolo, in quei capannoni gelidi centinaia di palline bianche fanno le capriole nell’aria prima di posarsi a terra come soffice neve tra decine di bidoni di vernice colorati. Microscopiche palline che tornano a volteggiare a filo del pavimento, quando si tenta di spazzarle via in quel mare di bianco che resta attaccato a scarpe e vestiti e monocromizza tutt’intorno, tanto che pare d’essere in un iglù della Groenlandia.