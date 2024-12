Ilrestodelcarlino.it - Al Teatro Celebrazioni il 2025 si apre con Drusilla Foer, Giuseppe Cruciani, Umberto Galimberti, Claudio (Greg) Gregori e Fabio Troiano

Con uno show dedicato ai più piccoli si inaugura ilal: il 6 gennaio Shrek - Il Musical TYA, basato sull’omonimo lungometraggio DreamWorks Animation del 2001 e caratterizzato da coreografie spettacolari e scenografie imponenti, porta sul palco in carne e ossa tutti i fantastici personaggi del film. Sono tre gli spettacoli di prosa in programma nel mese di gennaio.è protagonista di Venere Nemica (10 e 11 gennaio), pièce teatrale che rilegge il mito di Apuleio “Amore e Psiche” in modo divertente e commovente allo stesso tempo, in bilico tra tragedia e commedia, declinando i grandi temi del Classico nella contemporaneità. Vede l’adattamento di Fabrizio Coniglio e Massimo Dapporto Gli insospettabili di Anthony Shaffer, un giallo ricco di colpi di scena – da cui è tratta anche l’omonima opera cinematografica – che mette al centro della vicenda il gioco e la sfida tra due uomini narcisisti che hanno in comune l’“apparente” amore per la stessa donna: il desiderio di prevalere e di vincere sull’avversario è, di fatto, molto più forte dell’amore per il gentil sesso conteso.