Achille Lauro realizza il sogno di un bambino malato di leucemia | compongono insieme una canzone per lo Zecchino d’Oro

Scrivere unae cantarla alloera ildi Simone, undi 10 anni originario del Comasco in cura peral Centro Maria Letizia Verga di Monza, ed è diventato realtà. Tra un ricovero e l’altro, durante una sessione di musicoterapia, avviene un incontro importante per Simone: quello con il suo idolo,. L’artista, noto per la sua vicinanza ai bambini e ragazzi in cura nel centro, ascolta Simone confidargli il suoe, da quell’istante, si accende una scintilla creativa. Nasce un primo abbozzo di ritornello e una promessa: rivedersi per trasformare quelle note in qualcosa di grande. Quelnon è rimasto solo una fantasia. Grazie al supporto del Comitato Maria Letizia Verga, che si occupa di sostenere le attività psicosociali del centro, il progetto ha preso forma concreta.