Zenga | Lazio-Inter 0-6 senza Lautaro Martinez? Anche positivo!

dopo0-6, oltre che elogiare i nerazzurri, parla in particolare del momento dia secconella sfida giocata all’Olimpico. L’ex numero uno ha parlato dagli studi di Sky Sport.UN MARTELLO – Walterha espresso così la sua opinione dopo la straordinaria vittoria dei nerazzurri in trasferta: «L’è una squadra che se trova un avversario chiuso magari fa più fatica. Se affronta una squadra che gioca offensivo e ti viene a prendere in difesa, l’ha una caratteristica che poche squadre al mondo hanno. Fino al 35? dii biancocelesti sembravanoin partita, poi però hai i bestioni che vanno a saltare nei calci d’angolo, chi calcia bene le punizioni, i due esterni che fanno cose straordinarie, Bastoni che fa l’assist, tante cose messe insieme».