WWE | Accuse di molestie dietro all’addio di Lee Fitting alla ESPN

di Kevin Dunn nel 2023, la produzione televisiva in WWE ha avuto un tanto atteso quanto efficace salto di qualità, e il merito è (anche) di Lee, l’uomo che ha sostituito il produttore storico e braccio destro di Vince McMahon come Head of Media and Production. Assunto dWWE a gennaio 2024 dopo 25 anni passati in, dove aveva il ruolo di Senior Vice President of Production per la gestione della produzione legataNFL,ha portato diverse novità registiche molto apprezzate da fan e addetti ai lavori. Ma a distanza di quasi un anno, emergono ora diversi retroscena legati al suo addio.Denunce dibase del suo licenziamentoSecondo quanto riportato da un’inchiesta pubblicata su The Athletic per il NY Times, infatti,è stato licenziato da causa di una serie di comportamenti ritenuti inappropriati, in episodi che spesso coinvolgevano colleghe donne.