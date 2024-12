Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è Mary Chiaro: ha coperto e poi incastrato Michele Longobardi

, la corteggiatrice protagonista del trono di, ha scatenato accese discussioni tra fan e opinionisti di. Con il suo ruolo chiave nello smascherare il tronista,ha rivelato una rete di inganni, ma il suo comportamento è stato anche motivo di critiche. La giovane napoletana ha dimostrato coraggio, ma ha pagato un prezzo alto per la sua decisione. Scopriamo insieme chi è e come è finita la sua esperienza nel trono classico.: il profilo falso die la scoperta diTutto è iniziato con un profilo falso su Instagram creato daper contattare le sue corteggiatrici fuori dal programma. Tra queste, soloha intuito che dietro l’account si nascondesse il tronista. Tuttavia, anziché rivelare immediatamente l’inganno alla redazione, ha mantenuto la conversazione segreta per un mese.