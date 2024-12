Ilrestodelcarlino.it - "Un rullino di foto incastra il killer di Cristina"

La madre diGolinucci, la 21enne scomparsa a Cesena il primo settembre del 1992, non si dà pace. "A gennaio riapriremo il caso sulla scomparsa di– spiegano la mamma Marisa Degli Angeli e l’avvocata Barbara Iannuccelli – abbiamo nuovi indizi a carico di Emanuel Boke, il ragazzo nigeriano che in passato confessò l’omicidio die poi ritrattò". A settembre il giudice ha chiesto la decima archiviazione del caso, sottolineando che "le indagini possono essere riaperte in caso emergano novità". "Abbiamo trovato undidi Boke risalente al 1994 – spiega l’avvocata Barbara Iannuccelli – e un suo cappellino di lana da cui è stato estratto il suo Dna. Boke è ora rintracciabile. A Marsiglia fu condannato per violenza sessuale, su una ragazza italiana, un uomo che diceva di chiamarsi Quist Kwame e che aveva le stesse impronte digitali di Boke.