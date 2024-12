Biccy.it - Tutti i titoli delle canzoni dei Big di Sanremo 2025

Questa sera Carlo Conti e Alessandro Cattelan condurranno lo speciale Saràche decreterà il vincitore diGiovani e i quattro che riusciranno ad approdare al prossimo Festival dinella categoria Nuove Proposte. Inoltre ospiterannoi 30 big che annunceranno i varicon cui gareggeranno all’Ariston.Giovani, chi sono gli 8 finalistiI sei artisti che hanno passato l’ultimo step prima di accedere alla finale sono stati Mew; Settembre; Selmi; Alex Wyse; Vale Lp e Lil Jolie e Angelica Bove. A loro si aggiungo Maria Tomba ed Etra di Area. La Tomba, in quota X Factor, si è presentata con un singolo adorabilmente trash dal titolo Goodbye (Voglio Good Vybes) che potete ascoltare su RaiPlay. Il ritornello? “Voglio le coccole non le tue bad vybes, guardami gli occhi e non le poppe oppure goodbye! Ma-ma-Maria Tomba!“.