Si ferma anche Anguissa, per lui lieve stato influenzale

Franknon ha preso parte all’allenamento di oggi. Lo comunica alla stampa il Napoli stesso attraverso i propri addetti: questo pomeriggio tra le altre cose la seduta è stata aperta ai giornalisti per 15 minuti, prassi che di solito il club attuava durante la settimana quando in atmosfera Champions o Europa League. Il centrocampista dovrebbe recuperare per la partita sabato col Genoa ma bisognerà monitorare nei prossimi giorni l’andamento dellosinell’allenamento odierno: il puntoDi seguito quanto comunicato da fonti ufficiali del Napoli:“oggi svolgerà un lavoro personalizzato in palestra, a causa di un”Gli infortuni a Kvara e Buongiorno conno che Conte non piangeva, diceva la veritàIn otto giorni Kvara e Buongiorno infortunati: li rivedremo entrambi nel 2025.