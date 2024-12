Puntomagazine.it - Salvatore Di Giacomo: finalmente Napoli avrà un murale a lui dedicato

A Ponticelli la prima opera muraria con il volto del poeta napoletano. A realizzarla il pittore e urban artist Kotè., 18 dicembre 2024In occasione dei 90 anni dalla scomparsa diDisarà realizzato ail primoa lui dedicato. Il progetto è promosso dall’Associazione Erre Erre Eventi di Battipaglia e finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del “Piano di promozione e valorizzazione della cultura 2024? (DGRC n. 470 del 20/09/2024). L’artista scelto per il tributo al poeta diè Antonio Cotecchia, in arte Kotè, pittore e urban artist, noto per le sue coloratissime interpretazioni su muro di grandi volti – è suo l’omaggio aMatteotti realizzato lo scorso novembre nel Borgo Universo di Aielli, L’Aquila -, ma anche per gli intrecci di personaggi, simboli e scene di vita in stile futurista e pop, come nel caso di “Allegoria mediterranea“,dedicato a Massimo Troisi e Eduardo De Filippo in via Mario Pagano, nel quartiere Sanità a