Perez lascia la Red Bull | le parole del messicano e quelle di Horner sull' addio

Roma, 18 dicembre 2024 - Sergioe la Redsi separano. Ora è ufficiale: il pilotanon correrà in Formula 1 nel 2025, nonostante avesse ancora un contratto in essere con la scuderia di Milton Keynes. A porre fine al rapporto, dopo quattro anni trascorsi assieme, è stato proprio il team austriaco, che ha rito un comunicato ufficiale. L'era nell'aria da molti mesi e si è concretizzato solo ora, dopo la fine del mondiale 2024 e, soprattutto, dopo il meeting tra i vertici della squadra che si era tenuto negli scorsi giorni. Il declino diSergioè reduce dalla sua stagione peggiore, non solo in Redma probabilmente di tutta la sua carriera. Ilè crollato completamente in questo 2024, dopo aver dato già segni di cedimento l'anno scorso.