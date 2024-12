Ilnapolista.it - Per Marcus Rashford l’Arabia Saudita può rappresentare la via di fuga dallo United (Telegraph)

Accostato al Napoli in diverse occasioni ma nel mirino di grandi club d’Europa,sembra quasi certo di un suo addio allo. Un po’ come McTominay – che ha passato quasi tutta la sua carriera calcistica a Old Trafford – anche per l’attaccante inglese sembra ormai tempo maturo per partire. Anche perché lonegli ultimi anni sembra trasformare in legno e non in oro tutto ciò che passa per quei prati. Oggi ilracconta persino di un interesse dal, che ovviamente darebbe un bel po’ di respiro economico sia al calciatore (che non ne ha di certo bisogno per vivere) che soprattutto al club, non proprio in regola coi conti finanziari. L’inglese però non sembra poi così intenzionato a lasciare il calcio europeo, pur percependo e richiedendo uno stipendio importante.