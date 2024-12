Feedpress.me - Pensioni, imprese, famiglia: tutte le novità. Niente Tfr ai fondi complementari. Salta il bonus caldaie

Stop alper l’acquisto dia gas. Sfuma la possibilità di un nuovo semestre per trasferire il Tfr neipensione. Arriva un miliardo in più per la Tav. La manovra esce dall’esame in commissione alla Camera con molte, che arricchiscono il testo varato a metà ottobre, con misure per 30 miliardi. La metà servono a rendere strutturali taglio del cuneo e Irpef a tre aliquote.