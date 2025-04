Rita De Crescenzo pronta a entrare in politica | Voglio fare qualcosa ma non ne capisco molto

La tiktoker e influencer napoletana è arrivata a Roma in occasione del corteo organizzato dai 5 Stelle, per manifestare contro il riarmo. I suoi video sponsorizzati hanno fatto discutere, ma il partito ha negato il suo coinvolgimento. Oggi De Crescenzo si dice attirata dalla politica, ma consapevole di dover studiare un po' prima di iniziare il suo cammino

Conte s'incorona leader della sinistra, Rita De Crescenzo lo insidia: "Pronta alla politica. C'hanna 'rà il reddito di cittadinanza". Rita De Crescenzo: "Voglio andare in Parlamento. Entrerò come Cicciolina". Rita De Crescenzo, quanto guadagna: fino a 5mila euro per un'ora. «Serate triplicate, pronta per Sanremo. Ma d. Rita De Crescenzo pronta per Bari: Faremo peggio che a Roccaraso. Viterbo – L’influencer Rita De Crescenzo pronta per invadere il Tuscia Flower. Rita De Crescenzo punta Bari: «Dobbiamo fare ancora di più rispetto a Roccaraso, capite a me. Ne parlano su altre fonti

