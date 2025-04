Mercato dell’arte come strumento di crescita tavola rotonda a Milano

Milano (ITALPRESS) – Il valore dell'arte contemporanea e del collezionismo, le novità fiscali e il peso degli investimenti, con approfondimenti su questioni di attualità come l'urgenza di abbassare l'aliquota ordinaria sulla cessione di opere d'arte, oggi al 22%, o la necessità di assicurarle: questi alcuni dei temi al centro della tavola rotonda "Politiche culturali come strumento di sviluppo economico", evento clou dell'impegno di Banca Generali alla Milano Art Week, di cui la private bank è stata main partner per il settimo anno consecutivo.

