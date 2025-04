Tragedia al Giro delle Fiandre dilettanti | muoiono due ciclisti un altro portato via in elicottero

Giro delle Fiandre 2025 comincia in Tragedia. Nel classico appuntamento del sabato che anticipa la gara dei ciclisti professionisti la domenica, due ciclisti amatoriali sono morti e uno è stato trasportato in ospedale in elicottero. Leggi su Fanpage.it Il2025 comincia in. Nel classico appuntamento del sabato che anticipa la gara deiprofessionisti la domenica, dueamatoriali sono morti e uno è stato trasin ospedale in

Tragedia al Giro delle Fiandre 2025 per amatori, due morti per arresto cardiaco sui muri del Taaienberg e Kwaremont. Tragedia al Giro delle Fiandre dilettanti: muoiono due ciclisti, un altro portato via in elicottero. Giro delle Fiandre 2025: Van Aert in ritardo, Evenepoel out, il Belgio ancora a digiuno?. Tragedia al Giro d'Austria: morto André Drege dopo una caduta. Il norvegese aveva 25 anni. Europei Gravel Asiago 2024, tragedia in gara: morto per infarto un ciclista amatore. Tragedia nel ciclismo: morta la promessa 19enne Sara Piffer, investita in allenamento da un'auto. Ne parlano su altre fonti

