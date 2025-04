Parma-Inter LIVE 0-0 | ci prova subito Lautaro | Primapagina

Parma-Inter, 31esima giornata di Serie A. GOAL E AZIONI SALIENTI4? – Conclusione al volo di Lautaro Martinez, su cross dalla sinistra di Bastoni, che termina alta.TABELLINOParma-Inter: 0-0MARCATORI: Parma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Hernani, Keita, Sohm; Man, Bonny, Almqvist. All. Chivu. Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi. ARBITRO: DoveriAMMONITIESPULSI Altra importante tappa nella corsa per lo Scudetto per l’Inter di Simone Inzaghi, reduce dal pareggio in settimana nel derby col Milan per l’andata delle semifinali di Coppa Italia e atteso martedì prossimo dal primo incrocio col Bayern Monaco, valevole per i quarti di Champions League. Leggi su Justcalcio.com 2025-04-05 18:00:00 Fermi tutti!, 31esima giornata di Serie A. GOAL E AZIONI SALIENTI4? – Conclusione al volo diMartinez, su cross dalla sinistra di Bastoni, che termina alta.TABELLINO: 0-0MARCATORI:(4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Hernani, Keita, Sohm; Man, Bonny, Almqvist. All. Chivu.(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco;, Thuram. All. Inzaghi. ARBITRO: DoveriAMMONITIESPULSI Altra importante tappa nella corsa per lo Scudetto per l’di Simone Inzaghi, reduce dal pareggio in settimana nel derby col Milan per l’andata delle semifinali di Coppa Italia e atteso martedì prossimo dal primo incrocio col Bayern Monaco, valevole per i quarti di Champions League.

LIVE Parma-Inter 0-1, Sommer para, Darmian segna: Inter avanti!. Parma-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE. Parma-Inter: Formazioni ufficiali e Cronaca in diretta. Parma-Inter, la giornata in diretta. Parma-Inter in diretta risultato live della partita di Serie A. Parma-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. Ne parlano su altre fonti

LIVE - Parma-Inter 0-0, 7': primi minuti di preponderanza nerazzurra, ci prova anche Bisseck - PARMA-INTER 0-0 LIVE MATCH 7' - Prova il numero Bonny disimpegnandosi tra due difensori, poi Dimarco interviene chiudendo la strada al giocatore gialloblu. 6' - Bisseck va di testa dopo una bella spiz ... (msn.com)

Parma-Inter in diretta risultato live della partita di Serie A - La cronaca in diretta di Parma-Inter in programma oggi alle ore 18, in TV su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights ... (fanpage.it)

Il Parma per la salvezza, l'Inter per lo scudetto: il match del Tardini vale oro - 1' Parma-Inter 0-0 - La sintesi è già un carico da novanta che vale una stagione: il Parma in campo per la salvezza, l'Inter scende sul manto del Tardini per lo scudetto. Due obiettivi diametralmente opposti ma "a ciscuno ... (gazzettadiparma.it)