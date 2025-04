Morto Antonello Fassari l' attore star de I Cesaroni | aveva 72 anni era malato da tempo

Lutto nel mondo del cinema italiano per la scomparsa di ?, l'oggi all'età di 72, regista e sceneggiatore era nato a.

Morto Antonello Fassari, l'attore che interpretava Cesare ne "i Cesaroni": aveva 72 anni.

Morto Antonello Fassari, attore di “Avanzi” e “Cesaroni”.

Addio ad Antonello Fassari, il "Cesare" de I Cesaroni: è morto a 72 anni l'attore amato dal pubblico italiano.

Camilla Fanelli, alfiere per il volontariato in carcere: “Con i detenuti parlo come con gli amici”.

Antonello Fassari: età, carriera, malattia.

Almanacco | Venerdì 4 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno.