Stefano De Martino Diventa Attore | Ma Finisce Male!

Stefano De Martino, volto amato della TV, nasconde dentro di sé un fuoco artistico che brucia oltre la conduzione e la danza.La sua trasformazione da ballerino a presentatore è ormai nota, ma pochi conoscono la sete di palcoscenico che lo accompagna ogni volta che va in scena. Nel suo spettacolo teatrale, tutto esaurito a Napoli, si mette a nudo, rincorrendo quel brivido che solo il teatro può offrire. Il giudizio del pubblico è per lui una scossa potente, molto più intensa dei numeri dello share.Ma la novità che ha sorpreso tutti è un episodio che ha il sapore di un sogno interrotto. De Martino, infatti, ha ricevuto una proposta inaspettata da uno dei registi italiani più acclamati al mondo: Paolo Sorrentino.

